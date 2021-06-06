CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı'nın bir diğer maaşını ortaya çıkardı

06 Haziran 2021 Pazar, 21:56

AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı 'maaşları' ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın bir diğer maaşını ortaya çıkardı.

CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, T.C. İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Mehmet Emin Birpınar'ın, Bakan yardımcılığı dışında Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığından aldığı maaşı ifşa etti. Buna göre Birpınar, Bakan Yardımcılığından 27.917 TL, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığından 18.000 TL olmak üzere aylık toplam 45.917 TL maaş alıyor!

Yavuzyılmaz, kaynak olarak da Genel Kurul Toplantı Tutanağını gösterdi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

AKP'Lİ BÜROKRATLARIN ÇOKLU MAAŞ SKANDALI BİTMİYOR!

CHP'li Yavuzyılmaz daha önce de, Türkiye Varlık Fonu A.Ş’deki Yönetim Kurulu üyeliği görevinden alınan Hüseyin Aydın'ın diğer kurumlardan aldığı maaşlarları, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lileri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ile Yönetim Kurulu'nun ne kadar maaş aldıklarını ifşa etmişti.

Yavuzyılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını, KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ve Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ın aylık maaşını ortaya çıkarmıştı.