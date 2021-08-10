'CHP'liler asılmalı' diyen belediye başkan yardımcısı görevden alındı
AKP'li Urfa Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, sosyal medya hesabı üzerinden CHP’li siyasetçilere yönelik sarf ettiği “bunlar asılmalı” sözleri sonrası gelen tepkiler üzerine görevden alındı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden CHP’li siyasetçilere “Bu ülkeye atandığı günden beri bu ülkenin insanına dayatmacı politikasını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yeryüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde, bunları asmak şart” ifadeleri kullanan AKP'li Akçakale Belediye Başkan Yardımcı Navi Çokan, Başkan Mehmet Yalçınkaya tarafından görevden alındı.
TANAL: BU YETMEZ
Kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Partimize “lanet parti” deyip, CHP’liler için “Bunları asmak şart” diyen ve devamında hakaretler yağdıran, iftira atan #Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı. Bu yetmez. Aynı zamanda memuriyetten ihraç edilmelidir. Zaten İçişleri Bakanlığı’na başvurduk" ifadelerini kullandı.
Partimize “lanet parti” deyip, CHP’liler için “Bunları asmak şart” diyen ve devamında hakaretler yağdıran, iftira atan #Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 10, 2021
Bu yetmez. Aynı zamanda memuriyetten ihraç edilmelidir.
Zaten İçişleri Bakanlığı’na başvurduk. pic.twitter.com/aTF5Namq6C
Şanlıurfa Akçakale Belediyesi, ismini vermeksizin Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan'ın görevden alındığını duyurdu. Akçakale Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak bu akşam yapılan açıklama şöyle:
“TALİHSİZ BEYANAT”
"Kamuoyu gündeminde yer alan belediye personelimizin talihsiz beyanatı ile ilgili konu adlı makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizi başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız. Konu ile ilgili olarak adli makamların kararını beklenmektedir. Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin tasvip etmemiz mümkün değildir."
BELEDİYE BAŞKANI YALÇINKAYA'DAN AÇIKLAMA
Akçakale Belediyesi Başkan Yardımcısı Navi Çokan'ın sözleri sonrası Tanal “CHP’lilerin asılması gerektiğini savunan biri devlet memuru olamaz! Derhal gereken yapılmalıdır” diye tepki göstermiş, CHP Şanlıurfa İl Teşkilatı ise suç duyurusunda bulunmuştu.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Navi Çokan'ı “soruşturmanın selameti açısından” görevden aldığını duyurdu.
Yalçınkaya, “Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin tasvip etmemiz mümkün değildir. Kamuoyu gündeminde yer alan belediye personelimizin talihsiz beyanatı ile ilgili konu adli makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizi başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız. Konu ile ilgili olarak adli makamların kararını beklenmektedir” dedi.
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