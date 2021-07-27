MHP ilçe başkanı, AKP'li milletvekili ve ilçe başkanını eleştirince görevden alındı

27 Temmuz 2021 Salı, 09:50

Zonguldak Çaycuma'da MHP İlçe Başkanı Ersin Akyüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin ittifak ortağı AKP'nin ilçede yeterli özveriyi göstermediğinden şikayet etti. Akyüz, AKP'nin ilçe başkanı ve milletvekiline seslenen Akyüz, " Arkadaşlar Sayın Cumburbaşkanımızı talimatlarını neden dinlemiyorsunuz?" diye sorup seçimlerin çok uzak olmadığına dikkat çekti.

Akyüz'ün bu açıklamasının ardından partisi tarafından görevinden alındığı öğrenildi. MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Akyüz'ün görevden alındığını doğrulayarak, "Karar genel merkezimizin takdiridir. Teşkilatımız bugün itibariyle kapatıldı. Şu ana kadar yeni bir atama yapılmadı" dedi.

Akyüz'ün AKP'ye seslenerek yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyleydi:



“MHP Çaycuma İlçe Teşkilatı olarak Sayın Genel Başkanımız liderimiz Devlet Bahçeli beyin talimatları emirleri doğrultusunda Cumhur İttifakını savunup ona göre hareket etmektedir ama ittifak ortağımız ilçemizde aynı özveriyi göstermemektedir. İttifak ortağımızın İlçe Başkanı ve ilçemizin milletvekili aynı özveriyi göstermemektedir. Arkadaşlar Sayın Cumburbaşkanımızı talimatlarını neden dinlemiyorsunuz? 2023 ve 2024 seçimleri çok uzak değil. İttifak ruhu bizim için beka meselesi, sizlerde bu ittifak ruhuna saygı duyup ona göre hareket edin”