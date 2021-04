Mart ayına çocuk intiharları damga vurdu: 112 kişiden 13'ü

08 Nisan 2021 Perşembe, 11:51

Soru önergeleri ve bilgi edinme başvurularına yanıt alamadığı için 81 ilde çıkan haberleri her ay tek tek taradıklarını belirten CHP Ankara Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, “Buna göre Mart ayında en az 112 kişinin intihar ettiğini tespit ettik. Yerel basında çıkan haberlerden hepsini isim isim bulduk. Yaptığımız taramalarda Ocak ayında 94, Şubat ayında da en az 99 intihar vakası tespit etmiştik. Her ay artış gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi. İntihar girişimlerini bu sayıya dahil etmediklerini söyleyen Taşcıer, “Bulduklarımız sadece haber olan intihar vakaları. İntihar girişimlerini ise bu sayıya dahil etmiyoruz. İntihar girişiminde bulunup kurtarılanların sayısı bunun kat be kat üzerinde. Yani ortada, acilen dikkat kesilmesi gerekilen bir buhran durumu var” dedi.

"MART AYINDA İNTİHAR EDENLER ARASINDA 13 ÇOCUK VAR"

Ocak ve Şubat aylarındaki taramalarında 13 ve 14 yaşında intihar eden çocuklar olduğunu tespit ettiklerini belirten Taşcıer, “Maalesef bu ay çok ama çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Sadece Mart ayında 18 yaş ve altındaki 13 çocuk intihar ederek hayatına son vermiş. Bunlardan ikisi 14 yaşında, ikisi 15 yaşında, altısı 16 yaşında, biri 17 ve ikisi de 18 yaşında. Gerçekten dehşete düşüren bir tablo. Bu çocukların neden daha bu yaşta intihara sürüklendiğinin araştırılması gerekiyor. Biz bu insanları yalnızca hayatları sona erdiğinde haber olarak görebiliyoruz. Türkiye’nin en önemli gündemlerinden olması gereken bir konu bu” dedi.

"EN ÇOK İNTİHAR İSTANBUL, AYDIN, BURSA VE GAZİANTEP’TE"

İntihar sayılarını illere göre de paylaşan Taşcıer, “Tespit edebildiklerimiz arasında en çok intihar gerçekleşen il bu ay 12 intihar vakasıyla İstanbul oldu. Üç aydır yaptığımız taramada bulduğumuz en yüksek sayı bu. İstanbul’u beşer intihar vakasıyla Aydın, Bursa ve Gaziantep takip ediyor. İstanbul, Aydın ve Gaziantep özellikle intihar vakalarının her ay diğerlerinden fazla olduğunu tespit ettiğimiz iller" sözlerini kullandı.