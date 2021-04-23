CHP'yi hedef alan kurguyu yayınlayan TRT'ye sert tepki
AKP’nin propagandasını yapmak için CHP'yi hedef alan kurgu videosunu paylaşan devlet televizyonu TRT’ye sert tepkiler yükseldi.
AKP’nin CHP’nin Merkez Bankası rezervleriyle ilgili “128 milyar dolar nerede?” sorusuna yanıt olarak hazırladığı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM grup toplantısında izlettiği video, TRT Haber’in YouTube kanalında yayınlandı. TRT'nin bu yöndeki haber politikası AKP'li 'a Haber' kanalının bu yöndeki içeriklerine benzetildi.
83 milyonun vergileriyle fonlanan devlet kanalı TRT’in, AKP’nin Merkez Bankası rezervleriyle ilgili siyasi videosunu YouTube kanalından yayınlaması tepki çekti. Video 15 binin “dislike” alırken, sosyal medya platformlarından da sert tepkiler yükseldi.
O TEPKİLERİN BAZILARI ŞÖYLE:
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