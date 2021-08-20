Christian Pulisic koronavirüse yakalandı

20 Ağustos 2021 Cuma, 19:54

Premier Lig’in 2. haftasında Arsenal ile karşılaşacak Chelsea’de Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında Christian Pulisic’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı için pazar günü kadroda yer alamayacağını söyledi.

Çarşamba günü yapılan testlerde Pulisic’in koronavirüse yakalandığı belirtilirken Amerikalı oyuncunun 10 gün boyunca karantinada kalacağı ifade edildi.

22 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İki doz aşı oldum ve herhangi bir semptomum yok. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“SAHADA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Thomas Tuchel ayrıca İnter’den ayrılarak Chelsea’ye dönen Romelu Lukaku’nun pazar günkü maça hazır olduğunu belirtti,“Bugün çok fazla zorlayıcı bir antrenman yapmadık ama yarın önemli bir antrenmanımız var. Pazar günü sahada olacağını düşünüyorum.”