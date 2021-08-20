Galtier’den Burak Yılmaz açıklaması: “Olumlu bakıyorum”

20 Ağustos 2021 Cuma, 17:23

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’de Christophe Galtier, pazar günü oynanacak Marsilya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftasında sahasında Reims ile berabere kalan Nice, geçtiğimiz hafta son şampiyon Lille’i 4-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini almıştı.

Geçtiğimiz sezon Lille’de şampiyonluğa ulaşan Galtier, takımdaki projesini tamamladığını belirterek kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.

“BURAK’LA İLGİLİ BİRÇOK ŞEY OKUDUM”

Basın toplantısında Burak Yılmaz’ın Nice’e transferine ilişkin soruya yanıt veren Galtier şunları söyledi, “Burak’ın durumuyla ilgili çok fazla şey okudum. İyi bir oyuncu beni arayıp benimle çalışmak istediğini söylerse ona olumlu yanıt veririm. Bu kadar basit.”

Geçtiğimiz sezon Lille’in Ligue 1’de şampiyonluğa ulaşmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Burak Yılmaz 18 gol ve 5 asistle oynamıştı.

Yeni sezonun ilk maçında Metz deplasmanında 1 gol ve 1 asist kaydeden millli oyuncu takımına puanı getiren isim olmuştu.