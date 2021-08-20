Galtier’den Burak Yılmaz açıklaması: “Olumlu bakıyorum”
Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, eski oyuncusu Burak Yılmaz’la tekrar çalışabileceğini söyledi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’de Christophe Galtier, pazar günü oynanacak Marsilya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ligin ilk haftasında sahasında Reims ile berabere kalan Nice, geçtiğimiz hafta son şampiyon Lille’i 4-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini almıştı.
Geçtiğimiz sezon Lille’de şampiyonluğa ulaşan Galtier, takımdaki projesini tamamladığını belirterek kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.
“BURAK’LA İLGİLİ BİRÇOK ŞEY OKUDUM”
Basın toplantısında Burak Yılmaz’ın Nice’e transferine ilişkin soruya yanıt veren Galtier şunları söyledi, “Burak’ın durumuyla ilgili çok fazla şey okudum. İyi bir oyuncu beni arayıp benimle çalışmak istediğini söylerse ona olumlu yanıt veririm. Bu kadar basit.”
Geçtiğimiz sezon Lille’in Ligue 1’de şampiyonluğa ulaşmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Burak Yılmaz 18 gol ve 5 asistle oynamıştı.
Yeni sezonun ilk maçında Metz deplasmanında 1 gol ve 1 asist kaydeden millli oyuncu takımına puanı getiren isim olmuştu.
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!