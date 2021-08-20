Hollanda kulüplerinden Ajax'tan ilginç forma tasarımı
Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax, Bob Marley'den ilham aldıkları formanın tanıtımını yaptı.
Hollanda devi Ajax, bu sezon giyeceği üçüncü formayı sosyal medya hesabından paylaştığı özel videoyla tanıttı.
Bob Marley'den ilham alınan forma tanıtımı futbolseverlerin beğenisini topladı.
Ajax'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Rise up this mornin’, smile with the rising sun.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021
Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19
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