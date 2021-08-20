Hollanda kulüplerinden Ajax'tan ilginç forma tasarımı

Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax, Bob Marley'den ilham aldıkları formanın tanıtımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 15:04
Hollanda kulüplerinden Ajax'tan ilginç forma tasarımı
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Hollanda devi Ajax, bu sezon giyeceği üçüncü formayı sosyal medya hesabından paylaştığı özel videoyla tanıttı.

Bob Marley'den ilham alınan forma tanıtımı futbolseverlerin beğenisini topladı.

Ajax'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.


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