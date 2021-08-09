Çiftçinin borcu son bir ayda 3,7 milyar lira arttı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:22

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Çiftçi borçları 149 milyar liraya yükseldi. Bu rakam, çiftçinin son bir ayda 3,7 milyar lira daha borçlandığını gösteriyor” dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Cengiz Gökçel, bugün yaptığı yazılı açıklamada; AKP iktidarlarının tarımı ve çiftçiyi bitirme politikası izlediğini, çiftçiyi borçlandırıp üretimden kopardığını öne sürdü. Gökçel, “Son bir ayda çiftçinin borcu 3,7 milyar lira arttı. Toplamda çiftçinin 149 milyar lira borcu var. Sektörün 4,9 milyarlık borcu ise takibe alınmış borçlar. Böyle bir ortamda çiftçinin rahatlıkla üretip satması mümkün mü” diye sordu.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Tarımsal girdi maliyetlerindeki artışa değinen Gökçel, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin rakamlarına göre, DAP gübresi yüzde 158, üre gübresi yüzde 123, zirai ilaçlar yüzde 75, süt yemi yüzde 63, besi yemi yüzde 60, elektrik maliyeti yüzde 56 artmıştır. Ancak üretici bu maliyetlerin altından kalkamıyor. Bu şekilde üretimin devam etmesi mümkün değil” dedi.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün 2021 yılının ilk 6 ayında 8,2 milyar dolar ithalat yapmasını değerlendiren Gökçel, şunları kaydetti:

“Türkiye bir ithalat cenneti. İktidar, ithalat baronları ile yabancı çiftçiyi zengin ederken bu ülkenin çiftçisi borçları altında eziliyor, üretimden uzaklaşıyor. 2008’de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı, 2020’de 550 bine kadar düştü. Bu, SGK’lı çiftçi sayısının son 12 yılda yüzde 48 azaldığını gösteriyor. Tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı da aynı şekilde yüzde 44 azalmıştır.”