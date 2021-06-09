Cihan Ekşioğlu'nun AKP'li bürokratlar albümü
Paramount Hotel'in kurucusu Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras'ın 'devletin tankıyla otelimize girdi' iddiasında bulunduğu Cihan Ekşioğlu'nun; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski Başbakan Binali Yıldırım gibi AKP'li isimleri makamlarında ziyaret ettiği görüldü.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, son videosunda firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu bilinen Paramount Hotel'de çok sayıda ismin kaldığını söyledi.
Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras ise yaptığı bir açıklamada, Turan Avcı'nın oteli hiç satın almadığını, Cihan Ekşioğlu'nun Atilla Uras'ın öldüğü gün otele devletin tankıyla girdiğini ve şu andaki sahibinin de belli olmadığını öne sürdü. Otelin şu anda Sezgin Baran Korkmaz üzerine olmadığını anlatan Uras, “Şöyle bir hikaye de var; Sezgin Baran Korkmaz’a bildiğim kadarıyla Botır Rakhimov’un 30 milyon dolar kadar borcu vardı. Acaba o borç karşılığında mı devretti onu bilmiyoruz, öğreneceğiz. Pay defterlerini istedik. Delilleri istedik, hakim de istedi. Şu halde Ufuk Turizm’in pay defterinde halen Botır gözüküyor, Sezgin değil” şeklinde konuştu.
Uras'ın bu açıklamasının ardından gözler, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Cihan Ekşioğlu'na çevrildi.
Ekşioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yargutay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Binali Yıldırım gibi isimleri makamında ziyaret ettiği görüldü. Ziyaretlere ilişkin fotoğraflar holdingin internet sitesinde paylaşıldı.
SBK Holding'in internet sitesinde yayımlanan albüm şöyle:
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