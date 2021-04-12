Cihangir'deki taciz şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç'nin(19), polisteki sorgusunda 7 yıl önce cinsel istismara uğradığını söylediği öğrenildi.
Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti.
DAYISININ TECAVÜZÜNE UĞRADIĞINI BELİRTTİ
Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediği öğrenildi. Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi. Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi. Polisteki işlemleri devam eden şüphelisinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Çinli yetkiliden aşı itirafı! Yeni planı açıkladı
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye teşekkür
- Buket Aydın'dan Ahmet Hakan'a tepki: Şutlanmıştın ya