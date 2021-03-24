Çılgın loto 100. kez devretti: Vatandaşı çıldırtıyor
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, SİSAL Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun 100. kez devretmesine “Çılgın sayısal loto vatandaşı çıldırtmaya devam ediyor” diyerek tepki gösterdi.
Çılgın Sayısal Loto bu hafta da 128 milyon 947 bin TL devretti. “Çılgın Sayısal Loto'da 100. çekilişte de büyük ikramiyeyi kazanan olmadı” diyen Yavuzyılmaz, Sayısal Loto SİSAL Şans’a devredilmeden önce, Milli Piyango tarafından yapılırken, 2018 ve 2019’da üst üste en fazla 9 kez devrettiğine dikkat çekti. Yavuzyılmaz, “Çılgın Sayısal Loto adı altında vatandaşımız soyulmaya, adeta yolunmaya devam ediliyor” dedi.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
Sayısal Loto’nun 30 Ağustos 2020’de SİSAL Şans’a devredilerek Çılgın Sayısal Loto adını aldığını hatırlatan Yavuzyılmaz, Sayısal Loto özelleştirildikten sonra yaşanan değişimi şöyle anlattı:
“SİSAL Şans tüm şans oyunu çekilişlerinin formatını değiştirdi. Sayısal Loto’da 1-49 sayıları arasında 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyordu. Çılgın Sayısal Loto’da ise 1-90 sayıları arasında 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Kolon fiyatına yüzde yüz zam geldi. Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 14 milyonda 1 iken, Çılgın Sayısal Loto’da 622 milyonda 1 oldu. 83 milyonluk Türkiye nüfusunun tamamı Çılgın Sayısal Loto oynasa, büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali sadece yüzde 13.”
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