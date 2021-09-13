Çin, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle alay etti

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Zhao söz konusu videoyu paylaşırken, “İmparatorluklar ve savaş makineleri mezarlığı. Taliban onların uçaklarını salıncak ve oyuncaklara çevirdi” ifadelerini kullandı. Sözcünün tweet’i, 70 binden fazla kullanıcı tarafından görüntülendi.