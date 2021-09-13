Çin, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle alay etti
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından ABD’ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncak olarak kullanan Taliban militanlarını gösteren bir video yayımlayarak, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle alay etti.
Daily Mail gazetesinin haberine göre, Zhao söz konusu videoyu paylaşırken, “İmparatorluklar ve savaş makineleri mezarlığı. Taliban onların uçaklarını salıncak ve oyuncaklara çevirdi” ifadelerini kullandı. Sözcünün tweet’i, 70 binden fazla kullanıcı tarafından görüntülendi.
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