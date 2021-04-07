Çin'de damadın annesi, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti

07 Nisan 2021 Çarşamba, 19:37

Gelinin elindeki doğum lekesini gören damadın annesi, gelinin ailesine onun evlatlık olup olmadığını sordu ve hikayeler örtüşünce gerçek ortaya çıktı.

Gelinin anne ve babası, kızlarını 20 yıl önce yol kenarında bulduklarını ve o tarihten bu yana kendileri ile yaşadığını söyleyince gelinin annesi büyük bir şok yaşadı. Gerçeği öğrenen gelin ve anne gözyaşlarına boğuldu. Acılı annenin vicdan azabından dolayı kızını her yerde aradığı bildirildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

DAMADIN EVLATLIK OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKTI

Durumun ortaya çıkmasının ardından genç kız gözyaşlarına boğulurken, 'kardeşiyle' mi evleneceğini soruyordu. Bu noktada bir sır daha ortaya çıktı. Acılı anne, kendi kızını yıllar boyunca aramış ama onu bulamayınca bir erkek çocuk evlat edinmişti. Yani gelinle damat kardeş değildi.

Başka bir deyişle anne, damadın öz oğlu olmadığını, evlatlık alındığını söyleyince düğün planlandığı gibi devam etti.