Çin'den gelen aşı için de devreye girdiler

20 Aralık 2020 Pazar, 15:01

HaberTürk gazetesi yazarı Sarıkaya, Çin'den gelen koronavirüs (Covid-19) aşısının belirtildiği gibi ilk gönderimde 10 milyon değil, 3 milyon dozla sınırlı kalacağını yazdı. Sarıkaya, "Gönüllü müracaatının patlamasıyla, Aşı Merkezi ara değerlendirme yapıp, 12 bin 500 olarak hedeflenen başvuru sürecini kapattı. Şimdi bu 40 bini aşkın gönüllüden kaçına yapılacağı bilinmiyor" dedi.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

TORPİLLİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ DÖNEMİ

"Gönüllü müracaatının patlamasıyla, Aşı Merkezi ara değerlendirme yapıp, 12 bin 500 olarak hedeflenen başvuru sürecini kapattı" diyen Sarıkaya, "Şimdi bu 40 bini aşkın gönüllüden kaçına yapılacağı bilinmiyor... Sorun ise Aşı Merkezi gönüllü başvurusunu kapatmış olmasına karşın, torpilini bulanın gidip gönüllü sürecine katılmaya devam ediyor olmasında. Çünkü şu an aşı merkezleri dışında gönüllü olarak gidip özel girişimlerle aşı yaptıran veya sıraya giren sayısı bilinmiyor" ifadelerine yer verdi.

ALTAYLI DA TORPİLLİ AŞIYA DİKKAT ÇEKTİ

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de yeni tip Covid-19 aşısı konusunun belirsizliğini koruduğunu yazdı.

Altaylı, "Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı ülkelerinde Covid-19’a karşı aşılanmalar başladı. Avrupa’da ilk başlayan İngiltere oldu. Diğerleri onu takip ediyor. ABD’de ilk aşılar yapıldı bile. Tabii öncelik, önceden belirlenen risk gruplarında.Türkiye’de ise durum belirsizliğini koruyor. Bakan’ın 11’inde gelecek dediği aşılar muhtemelen geldi ama bizim aldığımız aşının 3. faz çalışmaları henüz açıklanmadığı için aşı 'resmen' kimseye yapılmıyor. Fakat pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor, duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Altaylı yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sinovac’ın Coronavac’ına ne zaman onay çıkacak, 'torpilsizler' ne zaman aşılanmaya başlanacak bilmiyorum. Zaten Türk halkı genel olarak bir şey bilmemek üzere programlandı. 'Büyüklerimiz' ne kadar söylerse o kadarını bileceğiz. Fazlasını bilmeye kalkışır ya da araştırırsak troll ordusu tarafından hain ilan edilmek an meselesi. Kimler risk grubunda, sağlık çalışanlarının ardından öncelik kimde, hangi hastalıklara sahip olanlar risk grubu önceliği alacak bunların hiçbiri net değil.Hatta aşı bedava mı yoksa paralı mı olacak o bile belli değil. Eczanelerde satılacak diyen de, bedava olacak diyen de aynı kişi olunca kafalar karışık."