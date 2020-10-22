Çin'den Huawei ve ZTE'ye İsveç'te getirilen "5G yasağına" sert tepki
Çin'in Stockholm Büyükelçisi Gui Congyou, İsveç'i 5G altyapısında Huawei ve ZTE ürünleri kullanılmasını yasaklama kararından vazgeçmeye çağırdı.
Çin'in Stockholm Büyükelçisi Gui Congyou, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin şiddetle karşı çıktığını belirttiği yasağın iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Huawei ve ZTE'nin 20 yıldan uzun süredir İsveç'te faaliyet gösterdiğini hatırlatan Congyou, ''Tehdit etmeyi sevmem ancak karardan geri adım atılmazsa Çin'de iş yapan İsveçli şirketlere yaptırım getirilebilir. Bu 2 şirket de bugüne kadar İsveç kanunları ve yönetmeliklerine birebir uydu.'' ifadesini kullandı.
KULLANMAMA ŞARTI GETİRİLDİ
Öte yandan İsveç Enerji ve Dijital Kalkınma Bakanı Anders Ygeman, Posta ve Telekom İdaresinin (PTS) aldığı karardan kesinlikle geri adım atmayacaklarını kaydederek, kurumun bağımsız olduğunu belirtti.PTS salı günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik gerekçesiyle gelecek ay yapılacak 5G altyapı ihalesine girecek şirketlere, Huawei ve ZTE'nin ürettiği teknolojileri kullanmama şartı getirildiğini duyurmuştu.
ABD, İngiltere, Belçika ve Fransa da Huawei tarafından üretilen 5G altyapı ekipmanlarına yasak getirmişti.
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