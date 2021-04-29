Çin'in bazı kentlerinde Hindistan mutasyonu görüldü

29 Nisan 2021 Perşembe, 17:21

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden Epidemiyoloji Uzmanı Vu Zunyou, düzenlediği basın toplantısında, mutasyona uğrayan Covid-19 türlerinin bulaşmasının engellenebileceğini belirtti.

Yaklaşan İşçi Bayramı dolayısıyla virüse karşı alınan önlemlerinin önemini vurgulayan Vu, ülkede Hindistan'da mutasyona uğrayan Covid-19 türünün espit edildiğini söyledi ancak hangi bölgelerde görüldüğüne ilişkin bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Global Times gazetesinde yer alan haberde, Çin'in Cıciang eyaletinin Couşan kentinde, bir kargo gemisinin mürettebatından 11'inde, Hindistan'dan döndükten sonra koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

ÇİN'DE SON DURUM

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni vaka görüldü.

Son 24 saatte Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmeyen Çin'de bugüne dek 90 bin 642 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 682 kişi iyileşti.