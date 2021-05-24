Çin’in kısıtlamalarının ardından kripto para madencilerinden faaliyet kararı
Reuters'ta yer alan habere göre, kripto madencileri Beijing'in kısıtlamalarının ardından Çin'deki faaliyetlerini durdurdular. Dünya kripto para madenciliğinin yüzde 70'inin Çin'de gerçekleştiği tahmin ediliyor.
HashCow ve BTC.TOP gibi kripto para madencileri Beijing'in Bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından Çin'deki faaliyetlerini durdurdular.
Kripto paraların değerleri, kripto varlıklarda denetimin sıkılaştığına işaret eden bu gelişmelerin ardından geriledi.
Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları cuma geç saatlerde açıkladı. Dünya kripto para madenciliğinin yüzde 70'inin Çin'de gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Kripto paralarla yapılan alışveriş gibi işlemler ancak çok güçlü bilgisayar sistemleri tarafından doğrulandıktan sonra geçerlilik kazanıyor. İşlemlerin doğrulanması madencilik olarak adlandırılırken doğrulanan her işlem için ufak miktarda kripto para yaratılıyor, böylece kripto para arzı sağlanıyor.
ÇİN'DEKİ MÜŞTERİLERİNE DURDURDU
Kripto para borsası Huobi'nin bir parçası olan Huobi Mall bugün kripto madenciliği hizmetlerini Çin'deki müşterileri için durdurduğunu ve ülke dışındaki faaliyetlere odaklanacağını açıkladı.
BTC.TOP da düzenlemelerin yarattığı belirsizlikleri gerekçe göstererek Çin'deki faaliyetlerini durdurduğunu duyururken, HashCow ise Bitcoin madenciliği için yeni ekipman alımını durduracağını açıkladı.
Bitcoin Çin'in son adımından sonra tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 50 gerilemiş oldu. Bitcoin kayıplarının bir kısmını toparlamadan önce pazar günü neredeyse yüzde 17 geriledi.
Diğer yaygın kripto paralardan ether 12 gün önce gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 60 gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesinde seyretti.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün