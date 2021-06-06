Çin'in WhatsApp'ından yeni kurallar: Vücuttaki dövmeleri göstermek ve bikiniyle yayın yasak
Yemek siparişinden sohbete kadar birçok amaç için kullanılabilen WeChat, Çin'de hükümet tarafından yakından denetleniyor. Uygulama, canlı yayın yapanların kafasına iç çamaşırı geçirmesi ve bikiniyle yayın yasağı gibi bir dizi yeni kurallar açıkladı.
Çin'de kullanılan sosyal medya platformu WeChat, canlı yayınlara ilişkin yeni kurallar getirdi.
İnternet kullanımına yönelik en katı kısıtlama ve düzenlemeleri uygulayan ülkelerin başında gelen Çin'de Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya uygulamalarına erişim yasak.
Katı siber denetim nedeniyle uluslararası sosyal medya platformlarının yerli muadilleri kullanılıyor. Örneğin, WhatsApp yerine WeChat, Twitter yerine Sina Weibo, Google yerine Baidu, Facebook yerine QQ, YouTube yerine Youku sık kullanılan uygulamalar arasında. Son olarak WeChat'e 2020'de "kanal açma" özelliği getirilmiş, böylelikle kullanıcılar canlı yayın yapma ve izleme fırsatı bulmuştu.
Independent Türkçe'nin haberine göre, uygulamanın güvenlik merkezinin yaptığı açıklamada, bu özellik üzerinden her gün takip edilen ve denetlenen canlı yayınlarda en 70 tane "genel ihlal" yapıldığı belirtildi.
Kullanıcıları ihlaller konusunda uyaran WeChat güvenlik merkezi yetkilileri, belirli kurallarla bazı davranışların yasaklandığını duyurdu.
DÖVME, DUŞ HAVLUSU VE BİKİNİ YASAĞI
Buna göre burun karıştırma ve tokat atmanın yanı sıra, canlı yayın yapan kişinin kafasına iç çamaşırı geçirmesi ve vücudun "mahrem" olarak addedilen göğüs ve kalça gibi yerlerine kameranın yaklaştırılması da "kaba" olarak nitelendirilen hareketler arasında yer aldı.
Ayrıca bilerek vücuttaki dövmeleri göstermek ve kadınların yalnızca iç çamaşırı ya da bikiniyle canlı yayın yapması veya duş havlusuyla görünmesi de yasaklandı.
Bunlara ek olarak uygulama üzerinden siyasi açıdan hassas konuların konuşulmasına, kumara teşvik eden paylaşımlarda bulunulmasına ve reşit olmayanlar için uygun görülmeyen bar, gece kulübü ve ayak masajı salonlarından yayın yapılmasına da izin verilmeyecek.
Kuralların ihlal edilmesi durumunda kanala ve kanal sahibine ceza uygulanabileceği de belirtildi.
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