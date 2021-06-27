"Cinsel özürlü insanların izinsiz yürüyüşüne müdahale ediyoruz" paylaşımı: "Kim bu nefret suçu işleyen polis?"

27 Haziran 2021 Pazar, 12:55

İstanbul'da dün düzenlenen Onur Yürüyüşü için Taksim'de toplanan LGBTİ+'lara polis müdahale etmiş, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı müdahaleler sırasında uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki almıştı.

Olayların yaşandığı Taksim'e yakın bir noktadan yapılan sosyal medya paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı. Instagram hesabından polis üniformalı, 'ottomanpolice' bir Instagram kullanıcısının LGBTİ+'lara dair nefret içerikli bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

Paylaşımda "LGBT (cinsel özürlü)= insanların izinsiz gösteri yürüyüşüne müdahale ediyoruz. Güzel ülkemiz yüz karaları utanmadan ONURLUYUZ diyorlar.. Cinsiyetine saygısı olmayanın çevresine veya devletine saygısı olur mu??" ifadeleri kullanılıyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de sözkonusu paylaşımı ve hesabın sahibi olduğu iddia edilen polis üniformalı kişinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Kim bu nefret suçu işleyen ve vatandaşı hedef gösteren polis?" diye sordu.

Antmen, "Onur Yürüyüşüne katılan insanlara (Cinsel Özürlü) diyebilecek kadar gözü dönmüş birine silah verilmesi halka tehdittir. Bir de ismine 'Ottomanpolice' yazmış. Nerenin polisi olduğundan haberi de yok." diye tepki gösterdi.

Öte yandan sözkonusu paylaşımın tepki almasının ardından 'ottomanpolice' isimli Instagram hesabının kapatıldığı görüldü.



