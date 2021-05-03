Clubhouse'un Android sürümü için beta testleri başladı
Clubhouse'ın merakla beklenen Android versiyonunda beta testlerine başlandığı açıklandı
Koronavirüs pandemisine damga vuran uygulamaların başında sesli sohbet uygulaması Clubhouse geliyor. Şu an sadece iOS için özel olan Clubhouse adlı sesli sohbet odası uygulamasının Android platformuna da getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Şirket, Android versiyonu için beta testlerine başladıklarını duyurdu. Beta sürümün ilerleyen günlerde çok daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor.
Clubhouse tarafından yapılan açıklamada, Android versiyonunun geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi gittiğini açıkladı.
Mayıs sonu - Haziran başı gibi Android versiyonunun kullanıma açılması bekleniyor.
Clubhouse'un Android versiyonu sürülmeden, Twitter Spaces başta olmak üzere Facebook ve Instagram gibi uygulamalar kendi sesli sohbet odaları geliştirmelerini yayınladı.
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