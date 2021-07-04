CNN Türk'te bir ayrılık daha: Sunucu Duygu Kaya Habertürk ile anlaştı
CNN Türk sunucularından Duygu Kaya'nın, kurumla yollarını ayırarak Habertürk'le anlaştığı öğrenildi. Son olarak CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de görevinden ayrılıp Fox TV ile anlaşmıştı.
Demirören Medya bünyesinde yayın yapan CNN Türk’te hafta içi her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, kurum ile yollarını ayırdı.
Medyakoridoru'nun haberine göre 32 yaşındaki genç ekran yüzünün yeni adresi Ciner Medya bünyesinde yayın yapan Habertürk oldu.
Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te istihbarat şef yardımcılığı ve muhabirlik yapan Fulya Öztürk, Fox TV'ye transfer olmuştu. Öztürk, Fox TV’de hafta içi 5 gün fikri takip programı hazırlayıp sunacak.
DUYGU KAYA KİMDİR?
Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. İsveç Halmstad University'de 1 yıl Erasmus programına katıldı. Üniversitede okurken Bolu'da yerel gazetede çalıştı. Mezun olduktan sonra Medya Akademisi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı. Hürriyet Gazetesi İstihbarat ve Dış Haberler servisinde staj yaptı. İlk kadrosunu Artı 1 TV'de 2013 yılında muhabir olarak aldı. Daha sonra Habertürk ailesine katıldı ve burada 3 yıl muhabir olarak çalıştı. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan kültür sanata pek çok branşta haber ve canlı yayın yaptı. 2018 yılı Nisan ayında Kanal D Haber’e transfer oldu. Burada da yine insan hikayesi ağırlıklı haberler yaptı. Aynı yılın Ağustos ayında CNN TÜRK ailesine katıldı. Gece Haberleri ve Hafta Sonu Güne Merhaba'yı sundu.
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