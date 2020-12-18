Coca-Cola’da işçi kıyımı dünya genelinde çalışan çıkaracak
Coca-Cola, bin 200'ü ABD'de olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Covid-19 salgınının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında, bin 200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, salgının, söz konusu değişikliklerin nedeni olmadığı ancak şirketin daha hızlı hareket etmesi için bir "katalizör" görevi gördüğü belirtildi.
ABD BASININA GÖRE YÜZDE 12'LİK AZALMA
ABD basınında yer alan haberlerde, geçen yılın sonunda 86 bin 200 çalışanı bulunan şirketin iş gücünde, yaklaşık yüzde 12'lik bir azalma olacağı kaydedildi.
Söz konusu işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.
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