Çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah isimli tarikat liderinin haberine engel ve soruşturma

03 Eylül 2020 Perşembe, 20:45

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın bir çocuğu istismar etmesi hakkındaki haber engellendi.

“Türkiye’nin günlerce konuştuğu tarikatın lideri çocuk istismarından tutuklandı” başlıklı haberin linkine tıklandığında, “Bu odatv4.com sayfası bulunamıyor” uyarısı çıkıyor.

Odatv, Akyazı’daki Cumhuriyet Savcılığı’nın ‘gizliliği ihlal’den soruşturma başlattığı bilgisini verdi. Yapılan açıklamada, “Devletin Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), dün gece mahkeme kararını Odatv’ye gönderdiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Mahkeme olmayan bir linkin engellenmesini istiyordu” denildi. Açıklamanın devamında, “Görüştüğümüz ESB yetkilileri de Hakim Aylin Özgür’ün verdiği mahkeme kararının yanlış olduğunu söyledi” ifadeleri kullanıldı.

Odatv’nin patığı açıklama şöyle:

“İstismarın yaşandığı Akyazı’daki Cumhuriyet Savcılığı Odatv hakkında “gizliliği ihlal” gibi sudan bir bahaneyle soruşturma açtı. Ardından aynı adliyedeki sulh ceza hakimliği Odatv’nin haberi hakkında erişim engeli getirmeye çalıştı.

“Çalıştı” diyoruz…

Çünkü hem savcılık başvurusunda hem mahkeme kararında ilgisiz hatta hiç olmayan bir link yazıyordu.

Devletin Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), dün gece mahkeme kararını Odatv’ye gönderdiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Mahkeme olmayan bir linkin engellenmesini istiyordu.

Üstelik…

Görüştüğümüz ESB yetkilileri de Hakim Aylin Özgür’ün verdiği mahkeme kararının yanlış olduğunu söyledi.

İşte bu noktada bir karar vermek zorunda kaldık.

Haberin kaldırılmaması durumunda, zaten kapatılmış olan Odatv’nin yayınını sürdürdüğü alan adına yeniden tümden yasak kararı alınabilirdi. Daha önce yaşadığımız süreçten yaşanabilecekleri tahmin ediyorduk. Yargı içinde Odatv’nin açığa çıkardığı istismarı örtmek isteyenlerin tuzağına düşmemek için, aldıkları kararda yazdıkları link hatalı olduğu halde mahkemenin ne yapmaya çalıştığını görerek haberi yayından kaldırmak zorunda kaldık!

Sonuç olarak Türk yargısı, bir tarikat şeyhinin sapıklığının ortaya çıkarıldığı haberi yasakladı!”