Çocuğa istismarda 'mağdurun rızası var' kararı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 18:44

İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan yargılanan Nurhat Can A.’ya, ‘mağdurun rızası var’ görüşüyle 2,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, yargılama sırasında suç vasfını ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın ‘geleceği üzerindeki etkilerini’ dikkate alarak altıda bir oranında indirdi.

İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Cinsel saldırıya uğrayan V.T.’nin olaydan kısa süre sonra iki kez intihar girişiminde bulunduğu da dosyaya girdi. İlaçla ve bıçakla boğazını kesmeye çalışarak intihar girişiminde bulunan V.T.’nin ailesi tarafından engellendiği, halen psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

SANIĞA “GELECEĞİ DÜŞÜNÜLEREK” CEZA İNDİRİMİ

Karşıkaya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Çocuğa organ sokmak suretiyle cinsel istismar’ suçundan yargılanan Nurhat Can A. isimli sanığa, ‘mağdurun rızası var’ görüşüyle 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme yargılama sırasında suç vasfını ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın ‘geleceği üzerindeki etkilerini’ dikkate alarak altıda bir oranında indirdi.

V.T.’nin avukatları, müvekkilinin hile ile iradesinin ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek, yasada bu durumda cezanın ağırlaştırılması gerekirken, bu maddenin ihlal edildiğini belirtti. Mahkemenin kararı itiraz başvurusu yapılarak istinaf mahkemesine götürüldü.