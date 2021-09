2 yaşındaki oğlu cinsel istismara uğrayan anneye 'çocuğunu koruyamadın' davası

11 Eylül 2021 Cumartesi, 13:40

İzmir'de yaşayan C. T. (26), eşinden 2 yıl önce ayrılıp, annesinin yanına taşındı.

C. T., bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan (33) ile tanıştı. Çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söylediği belirtilen Yaşar Ercan'a güvenen C. T., oğlunu da alarak 8 Mart'ta onun Uşak’taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. Bir ay sonra C. T., oğlunu yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen C. T. şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Yaşar Ercan, tutuklanarak cezaevine kondu.



Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Ercan hakkında, 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede anne C. T. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçlamasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.



ŞİKAYETÇİ OLMAMAM İÇİN TEHDİT ETTİ'



Yaklaşık bir ay birlikte yaşadığı Yaşar Ercan’dan şiddet gördüğünü belirten C. T., "Bunlar olurken kilit altında tutuluyordum. Yaşananlardan haberim olmadı" dedi. C. T., olay günü yaşananları şöyle anlattı:



"Mutfaktaydım. İçeri girdiğimde çocuğumu baygın bir halde yerde yatarken buldum. Yaşar, bana çocuğun kanepeden düştüğünü söyledi. Çocuğu komşularımın yardımıyla hastaneye götürdük. Orada bütün gerçekleri öğrendim. Hastaneye götürdüğümüzde oğlumun kalbi durmuştu. Karakola gidip şikayetçi oldum. Çocuğum yoğun bakımda kaldı, günlerce başında bekledim. Olay ortaya çıktığında bile şikayetçi olmamam için de beni tehdit etti. Cezaevinden çıkarsam 'hepinizi öldürürüm' dedi. Korkuyoruz."



'BİR ANNE ÇOCUĞU BUNLARI YAŞASIN İSTER Mİ?'



Çocuğuna şiddet uygulamak isteyen Ercan'a karşı koyunca, bu kez de kendisinin şiddet görmeye başladığını anlatan C. T., 'Beni odaya kilitlerdi. Telefonuma ve kimliğime de el koymuştu. Kimseden yardım isteyemedim. Meğer oğluma tecavüz ediyormuş. Çocuk fenalaşınca bu gerçek hastanede ortaya çıktı. Ancak şu an benim hakkımda da 'Oğlunu koruyamadın' denilerek dava açıldı.

Bir anne çocuğu bunları yaşasın ister mi? Bize bunları yaşatan bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.



C. T., çocuğunu geçici velayetinin, evli kaldıkları süre boyunca kendisine şiddet uygulayan ve içki kullandığını ileri sürdüğü eşinde olduğunu söyledi. Çocuğunun kendisine gösterilmediğini öne süren C. T., "Onu çok özlüyorum, neler çektiğimi kimse bilmiyor” dedi.



'BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR'



Cezaevindeki Ercan'ın tehditlerinin sürdüğünü ileri süren C. T.'nin annesi S. Ö. (53) ise, "Kızımı kandırdı Uşak'a götürdü. Kızımı ve torunumu görmeye Uşak'a gittim. Bana, evinin yerini bile göstermedi.

Onu gördüğümde kötü biri olduğunu hissettim, kızıma eve dönmesini söyledim. Kızım kabul etmedi. Meğer tehdit ediyormuş, telefonuna ve kimliğine el koymuş. Olaylar ortaya çıkıp cezaevine girdi ama çıkarsa bizi yaşatmayacağını söylüyor" dedi.