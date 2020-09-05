Çocuk istismarcısı sapkın şeyhin tarikatı TRT'nin zikircisi çıktı!

05 Eylül 2020 Cumartesi, 12:50

Tarikat merkezindeki çocuk istismarıyla gündeme gelen Halveti Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyüp Fatih Şağban'ın tutuklanmasının ardından tarikatın bağları gün yüzüne çıktı.

Veryansın TV'nin haberine göre; tarikatın zikir videoları Youtube ve sosyal medyada milyonlarca kez izlenmiş. Bu yolla mürit topladığı öne sürülen tarikatın popülerlik kazanmasında TRT'nin rolü olduğu iddia edildi.

Sık sık Osmanlı tarihine ilişkin diziler yayınlayan TRT'de, 2. Abdülhamit'in hayatının anlatıldığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde Halveti tarikatına bağlı kişilerin zikir çektiği ortaya çıktı.

Dizinin ilk bölümünde zikir sahnesi ekrana gelmiş ve sonraki bölümlerde de bu ayinler devam etmişti. Dizinin 26, 60 ve 70. bölümlerinde zikir sahneleri izleyiciye sunuldu. Üstelik bu zikri oyuncular değil bizzat tarikatçılar çekiyordu.

Sosyal medyada Nurani TV adıyla yayın yapan tarikatçılar, TRT'ye konuk olmalarına ilişkin paylaşımları kaldırırken, silinmeyen bazı paylaşımlar da tarikatın defalarca TRT'ye çıktığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Diriliş Ertuğrul dizisindeki zikir sahnesinde de Halveti tarikatı müritlerinin rol aldığı iddia edildi.

İşte o paylaşımlardan bazıları: