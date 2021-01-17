Çocuk istismarından ceza yedi, adrese teslim kadro ile geldi

17 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Marmara Üniversitesi, 17 Temmuz 2020’de doçent, profesör ve öğretim üyesi alımı yapılacağını belirterek kadro ilanı açtı. İlanın birinde fen-edebiyat fakültesi, psikoloji bölümüne bir doçent alınacağı duyuruldu. Doçent olarak alınacak kişide aranan şartlar ise “Psikoloji ve psikiyatri anabilim dalından doçentliğini almış olmak, nörogörüntüleme, beyin stimülasyonları, kişilik bozuklukları, mizaç ve karakter ölçümleri üzerine birincil endekslerde (SSCI) yayımlanmış çalışmalara sahip olmak” şeklinde sıralandı. İstismarcı Doç. Dr. Abdüssamed Köse’nin CV’sinde ise üniversiteye doçent olarak alınacak kişide aranan şartların bire bir bulunması dikkat çekti. Bu kadroya yerleştirilen Köse, daha sonra psikoloji bölüm başkanlığı görevine getirildi. Yaşanan bu durum, adrese teslim kadro şüphesini güçlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdüssamed Köse’nin, ABD’nin Teksas eyaletinde internette tanıştığı bir çocukla cinsel içerikli konuşmalar yapmasının ardından “çocuğa istismar” suçundan tutuklandığı ortaya çıkmıştı. ABD’de ruhsatı iptal edildikten sonra Türkiye’de akademisyenliğe devam eden Köse, skandalın ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.