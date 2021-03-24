Çocukları katledilen anneler, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepkili

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Mersin’de polis memuru Fatih Burak Aykul’un katlettiği 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin, sözleşmenin feshedilmiş olmasına şu sözlerle karşı çıktı: “Katillerin önü tamamen açıldı. Umutlarım bir kez daha yıkılmış oldu çünkü biz adalet ararken, İstanbul Sözleşmesi uygulansın derken, şimdi sözleşmeyi kaldırdılar. Kızım, kadınlar için adalet arıyordu, biz şimdi onun için adalet arıyoruz. Başka kadınlar da bizim için arayacak mı ileride bilemiyoruz. Kadınların susmaması, direnmesi lazım çünkü öyle bir noktaya geldik ki kadın tamamen yok sayıldı artık. Öldürülen kadınların haklarını kim savunacak? Biz İstanbul Sözleşmesi’ne güveniyorduk. Uygulanmasa da bir umudumuz vardı, artık o da kalmadı. Kadınların hakkını arayan bir sözleşmeydi, hepimiz için güvenceydi. Ben kızını kaybetmiş bir anne olarak bunu talep ediyorum. Bu yanlıştan dönülmesini istiyorum.”

“Sözleşmeyi kaldıranlara seslenmek istiyorum” diyen anne Şahin, “Kendilerinin de kızları, eşleri var. Hadi bizi es geçtiniz onların yüzüne nasıl bakıyorsunuz” diye sordu. Şahin, “Kızımın katili onca şeye rağmen serbest bırakıldı. Bizim bu devlete, adalete zaten güvenimiz kalmadı. Bizim hakkımızı artık kim savunacak? Sözleşmenin geri gelmesini istiyorum. Yeter artık, kadınların canı zaten yetince yandı. Bizimki gitti zaten bundan sonra da ben varım, başka kızlar, kadınlar var. Sonuna kadar davamızın peşindeyiz” dedi.

‘ŞERİAT İSTİYORLAR’

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin de sözleşmenin kaldırılmasıyla birlikte kadınların tamamen savunmasız kaldığını belirtti. Gültekin, “Savcılığa sözleşmenin geri getirilmesi için dilekçe vereceğim. Yeter artık, kadınların canı zaten yetince yandı. Bunlar ne yapmak istiyor? Şeriatı getirmek istiyorlar anlaşılan” ifadelerini kullandı.

‘KADINLARIN SUÇU NE?’

Yine Muğla’da, Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından katledilen bir diğer üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar’ın (25) annesi Aruz Şenpınar, “İstanbul Sözleşmesi uygulansa, bir tek benim kızım değil, bütün kadınlar korunacaktı. Bu kadınlar suçu ne” diye sordu. 20 Nisan’da görülecek davaya da çağrıda bulunan anne Şenpınar, sözlerine şöyle devam etti: “Ben bütün annelerin, herkesin yanındayım. Benim kızım niye ölsün? Ben onu zorluklarla büyüttüm. Üniversiteyi bitirdi, öğretmenliği kazandı, sınavını bekliyordu. Kızım ölmeyebilirdi. Ama benim kızım öldü, başkalarının kızları ölmesin.”