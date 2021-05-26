Çocukların yüzde 71’i yoğun stres altında

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Türk Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, dünyaya; tedbirler alınarak yüz yüze eğitime geçilmesi çağrısında bulundu. Prof. Dr. Hasanoğlu, dünyada milyonlarca çocuğun bu süreçte okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını; Nijer, Mali ve Çad gibi ülkelerde çocukların eğitim alamama riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak “Dünyanın en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocukların eğitimidir. Mümkün olan tüm tedbirler alınarak bir an evvel yüz yüze eğitime geçilmelidir” dedi.

149 ülkede çocuk sağlığı alanında faaliyet gösteren, 1.2 milyon çocuk doktorunu temsil eden, dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Türk Başkanı Prof. Dr. Hasanoğlu, pandeminin eğitim alanında eşi görülmemiş bir aksaklığa neden olduğunu, bu süreçten yaklaşık 2 milyar öğrencinin olumsuz etkilendiğini söyedi. Prof. Dr. Hasanoğlu, “Yapılan araştırmalar, çocukların bu dönemde online eğitim alsa bile yüzde 71 gibi büyük bir bölümünün yoğun stres altında olduğunu, ailelerin yüzde 70’inin ise çocuklarının ruh sağlığından endişe ettiklerini gösteriyor. Pndemi döneminden en çok etkilenenlerden biri de geçici ya da uluslararası koruma altındaki çocuklar. Bu çocuklar, eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalıyor” dedi.

OKULU BIRAKMA TEHLİKESİ

Prof. Hasanoğlu, dünyada milyonlarca çocuğun bu süreçte okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını; Nijer, Mali ve Çad gibi ülkelerde çocukların eğitim alamama riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak “IPA’nın ilk toplantısındaki acil gündem konularımızdan biri, yüz yüze eğitim konusuydu. Dünyanın en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri çocukların eğitimidir. Mümkün olan tüm tedbirler alınarak bir an evvel yüz yüze eğitime geçilmelidir” diye konuştu. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu şunları kaydetti: “Yüz yüze eğitim, çocukların gelişimleri, okulun fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenme kayıplarının giderilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle eğitimden vazgeçmek, en son çare olmalıdır. Fiziksel mesafe, el ve hijyen uygulamaları, yaşa uygun maske kullanımı ve savunmasız grupların korunması sağlanarak gerekli kaynaklar, politikalar ve altyapılar oluşturularak yüz yüze eğitime geçilmelidir. Bu konuda ülke veya yerel özellikler göz önünde bulundurularak acil çözüm üretilmeli, çocuklar için adil bir eğitim ve sağlık düzenine geçilmelidir.”