Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı

18 Mayıs 2021 Salı, 18:51

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugünden itibaren 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını açıkladı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 yaş üzeri tüm öğretmen ve okul çalışanlarının bugünden itibaren e-Nabız üzerinden aşı randevusu alabileceğini duyurdu. "Meslektaşlarımız için öncelikli covid-19 aşı uygulaması sürüyor" diyen Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı" ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.

Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.

Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021

KOCA: TÜM BRANŞ ÖĞRETMENLERİMİZİ AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler için aşı programına tüm branş öğretmenlerinin dahil edildiğini açıkladı.

Koca, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.