Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugünden itibaren 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugünden itibaren 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını açıkladı.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 yaş üzeri tüm öğretmen ve okul çalışanlarının bugünden itibaren e-Nabız üzerinden aşı randevusu alabileceğini duyurdu.
"Meslektaşlarımız için öncelikli covid-19 aşı uygulaması sürüyor" diyen Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı" ifadelerini kullandı.
Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021
Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.
Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla...
KOCA: TÜM BRANŞ ÖĞRETMENLERİMİZİ AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler için aşı programına tüm branş öğretmenlerinin dahil edildiğini açıkladı.
Koca, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2021
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