Çocuklarının istismara maruz kalmasına sebep oldu iddiası
Kayseri'de, komşuları A.Ş.’nin (50), para karşılığı kızları Z.A. (6) ve M.A.’ya cinsel istismarda bulunmasına izin verdikleri iddia edilen anne Ş.A. (30) ile baba A.A.’nın (40) 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, hala R.E. mağdur çocuklara ‘temsili kayyım’ olarak atandı.
İddiaya göre A.Ş., para karşılığı anlaştığı komşuları Ş.A. ve A.A’nın kızları Z.A. ve M.A’ya cinsel istismarda bulundu, fotoğraflarını çekti. Anne Ş.A. da bazı dönemlerde cep telefonuyla çocuklarının fotoğrafını çekerek, komşuları A.Ş.’ye para karşılığı gönderdi. Baba A.A.’nın da para alarak, yaşananlara göz yumduğu ileri sürüldü.
Binadaki komşuları olayı öğrenip ihbarda bulununca Ş.A. ve A.A. çiftiyle komşuları A.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki kardeş ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, yurda yerleştirildi
HALA, ÇOCUKLARA KAYYIM ATANDI
Şüpheliler hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hem anne hem de babanın dosyada sanık olarak yargılanması nedeniyle daha önce görülen duruşmada temsili kayyım atanması için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasına karar verildi. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden müzekkere yazısına verilen cevap yazısında hala R.E.’nin temsili kayyım olarak atandığını belirtti. Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına devam edilecek.
Video Haberler
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
- Trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
- Zabıta devreye girdi... “3 tişört alana otomobil bedava
- Sosyal medya fenomeninin oğlu terör estirdi
- Sevindiren haber 5.5 saat sonra geldi
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Tosuncuk' ortaya çıktı! Video ile mesaj yolladı
- Bugün 4'üncü zam haberi geldi
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- 'Üçüncü doz' ve 'BioNTech' kararı
- Erdoğan'ın sözü soruldu; yanıtı suç sayıldı!
- Tosuncuk neden teslim oldu? Planı ortaya çıktı
- Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- FETÖ borsasına gizli bakış
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu