Çocuklarının istismara maruz kalmasına sebep oldu iddiası

01 Temmuz 2021 Perşembe, 16:58

İddiaya göre A.Ş., para karşılığı anlaştığı komşuları Ş.A. ve A.A’nın kızları Z.A. ve M.A’ya cinsel istismarda bulundu, fotoğraflarını çekti. Anne Ş.A. da bazı dönemlerde cep telefonuyla çocuklarının fotoğrafını çekerek, komşuları A.Ş.’ye para karşılığı gönderdi. Baba A.A.’nın da para alarak, yaşananlara göz yumduğu ileri sürüldü.

Binadaki komşuları olayı öğrenip ihbarda bulununca Ş.A. ve A.A. çiftiyle komşuları A.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki kardeş ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, yurda yerleştirildi

HALA, ÇOCUKLARA KAYYIM ATANDI

Şüpheliler hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hem anne hem de babanın dosyada sanık olarak yargılanması nedeniyle daha önce görülen duruşmada temsili kayyım atanması için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasına karar verildi. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden müzekkere yazısına verilen cevap yazısında hala R.E.’nin temsili kayyım olarak atandığını belirtti. Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına devam edilecek.