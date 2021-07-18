Çok Güzel Hareketler 2’de bir ayrılık daha: Sosyal medyadan duyurdu

18 Temmuz 2021 Pazar, 09:57

Oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşanıyor.



Oyuncu Eda Nur Hancı, Çok Güzel Hareketler 2. kuşak ekibinden ayrıldığını bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Çok Güzel Hareketler programından şimdiye kadar sekizden fazla oyuncu ayrıldı.



13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu.

Ekiple ünlenen Eda Nur Hancı da projeden ayrıldığını açıkladı.