Çok yönlülük: Bizim bipolarlığımız

Bipolar bozukluk, ruh halinde ani, fark edilen değişiklikler meydana gelme hali. Genetik ve stresli yaşam koşullarından kaynaklandığı öne sürülüyor. Tedavisi için klinik, beslenme, psikoterapi gibi bütüncül çözümler aranmakta.

Bu değişken, birbiri içine geçmiş farklı ruh hallerinin, moda konseptinde kostüm çalışması ile anlatılması ve bunun bir kısa film içinde sunulmasının mimarı Almanya doğumlu Türk kökenli genç tasarımcı Zehra Güllübaş ile konuştuk.

- Sizi okurlarımıza tanıtalım: Almanya, moda ve psikoloji?

Üç nesildir Münih’te yaşayan Gaziantep kökenli bir ailenin çocuğuyum, 22 yaşındayım. Burada güzel sanatlar lisesini bitirdikten sonra AMD (Akademie Mode und Design) Üniversitesi’nde Moda tasarımı okudum, 2020 Mart ayında mezun oldum.

- Yani salgının tam pik yaptığı zamanda? Çalışmalarına etkisi oldu mu?

Koleksiyonun üretimine aslında Ekim 2019’da başladım. Bütün kıyafetleri çizip, dikip bitirmek üç ayımı aldı. 28 Şubat 2020’de üniversitede yıl sonu defilemiz oldu. O dönem Covid biliniyordu ama daha yakınımıza gelmemişti, pek ciddiye alınmıyordu. Defileden tam üç gün sonra Covid yüzünden tam gün yasağı gibi yasaklar başladı. Defileyi tam zamanında yaptığımız için çok şanslıyız. Mezuniyet balomuz ise Covid yüzünden iptal edildi.

- Hem konu hem film çalışması senin fikrin miydi? Yönetmen seçimin ve karşılaşmanız nasıl oluştu? Pandemiye rağmen çekimler ne şekilde gelişti? Film içinde, koleksiyonun harici fikir olarak katkın var mı?

Gördüğünüz filmdeki kıyafetler benim bakalorya proje koleksiyonumun parçaları. Filmin konsepti ise asıl koleksiyon konusunu anlatmaya çalışıyor. Koleksiyonun ismi “Our Bipolarity” yani “Bizim bipolarlığımız”. Genel olarak konumuz değişken ruh halleri demek olan Bipolar üzerine odaklı. Koleksiyon ise bu hastalığın her türlü seviyesini kötüden iyiye giderek anlatmakta. Her Look ayrı bir mod seviyesini temsil ediyor.

Konu çalışması benim fikrimdi ve projeye başladığım andan beri koleksiyona uygun bir kısa film çekimi gerçekleştirmek istiyordum, yönetmeni bulmak da şanstı. Sosyal medya üzerinden Münih’te olan bir yönetmen/ yapımcı arayışına başladım ve kendisi gibi eşi görüntü yönetmeni olan ödüllü sinemacı Sevgi Hirschhäuser’i buldum. Türk, Türkten anlar diye düşündüm ve yanılmadım. Sevgi Hanım ve eşi Chris ile görüşmemde aklımda konu ile ilgili ne var ise anlatım, tasarımların çizimlerini ve detayları gösterdim. Sevgi Hanım çizimlerimden çok etkilendi ve bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdi.

Çekimi Ocak 2020’de yaptık. O dönem buralarda salgın etkili değildi. Çekimlerimizi rahat rahat tamamladık. Film için de fikir katkılarım oldu, filmin konsepti, bir nevi koleksiyonun konseptinin aynısı. Amacımız negatiflikten pozitifliğe giden ruhsal yolculuğu izleyiciyle paylaşmak idi. Tabii ki mankenimizin her modda gösterdiği ayrı yüz ve vücut ifadeleri de önceden benim tarafımdan planlanmıştı. Hava aydınlıkken sabah pozitiften başlayarak hava karardıkça negatifliğe doğru çekimleri gerçekleştirdik. Böylece her moda uyan muazzam görüntüler elde ettik.

- Öğrencilik döneminde başka hangi konularda çalıştın?

Üniversite süresinde her dönem ayrı bir ana proje konusu oluyor. Bunun dışında her öğrenci, kendine özel ama asıl konuyla bağı olan bir konu seçip kendi konusunu ve konseptini yaratıyor. Örneğin mezuniyet döneminde şu an çok güncel olan influencerlar ve sosyal medya kullanan genç kızlara bu influencerlar tarafından yansıyan “Negatif Beauty” etkileri üzerine bir koleksiyon yapmıştım.