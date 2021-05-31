CONMEBOL'den Copa America açıklaması

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:25

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 13 Haziran'da başlaması planlanan Copa America'nın (Amerika Kupası) Arjantin'den alındığını ve Brezilya'da düzenleneceğini duyurdu.

CONMEBOL, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Copa America 2021, Brezilya'da oynanacak. Turnuvanın başlangıç ??ve bitiş tarihleri ??onaylandı. Stadyumlar ve fikstür, önümüzdeki birkaç saat içinde açıklanacaktır. Dünyanın en eski milli takım turnuvası, tüm kıtayı titretecek!"

İlk olarak Kolombiya'da düzenlenmesi planlanan Copa America, ülkede bir aydır devam eden ve 40'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği protestolar nedeniyle Arjantin'e alınmıştı. Bu kararın sonrasında turnuva, Arjantin'de artışa geçen Covid-19 vakaları nedeniyle Brezilya'ya alındı.



