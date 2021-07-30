Çöp kovasıyla kavga eden adam kameraya yansıdı
Niğde’de çöp kovasıyla kavga eden adam güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Paşakapı Caddesi'nde bir kişi yol kenarında bulunan çöp kovasıyla kavga eder gibi parçalayarak yerinden söktü. Bu anlar ise bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.
Niğde Belediyesi sosyal medya hesabından bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şahsı gözaltına aldığını bildirdi.
İzlerken kanımız dondu...— Niğde Belediyesi (@belediye51) July 30, 2021
NOT: Gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. pic.twitter.com/Xv3GcOlQWC
Video Haberler
- Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
- Trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı
- Baraja giren 3 kız çocuğu kayboldu
- Marmaris'teki yurttaşlara çağrı
- Cinsel saldırıya maruz bırakılan kedi tedaviye alındı
- Kendisine para vermeyen annesini rehin aldı
- Yangında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi
- Hindistan'da toprak kayması: 204 kişi mahsur kaldı
- İzmir’de korkutan baca yangını
- Hacı Bektaş Veli Festivali ertelendi
En Çok Okunan Haberler
- Tuğba Özay'ın son durumu belli oldu
- Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrenince sildiler
- AKP, MHP’ye kapıyı açtı
- Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?
- Bakan Çavuşoğlu'na Manavgat'ta protesto
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Erdoğan ve tüm bakanlara istifa çağrısı