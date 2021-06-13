Copa America, Brezilya-Venezuela maçıyla başlıyor

13 Haziran 2021 Pazar, 13:28

Güney Amerika kıtasının en büyük futbol organizasyonu olan Copa America, bugün oynanacak Brezilya-Venezuela maçıyla başlıyor. Turnuvaya Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği yapması planlanmış ancak geçtiğimiz hafta ev sahibi ülkenin Brezilya olacağı açıklanmıştı.

Son yapılan koronavirüs testlerinde Venezuela’da 11 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken kadroya 15 yeni isim dahil edildi.

AÇILIŞ BREZİLYA’DAN

Turnuvanın ilk maçında B Grubu’nda yer alan Brezilya ve Venezuela karşı karşıya gelecek. Estadio Nacional de Brasilia’da oynanacak maçı Esteban Ostojich yönetecek. Günün bir diğer maçında ise Kolombiya, Ekvador ile Arena Pantanal’da mücadele edecek. Karşılaşmayı Nestor Pitana yönetecek.

Maç takvimi

00.00: Brezilya – Venezuela

03.00: Kolombiya - Ekvador