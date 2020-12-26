Covid-19 aşısı olan doktor, dakikalar içinde ölümcül alerjik reaksiyon gösterdi

26 Aralık 2020 Cumartesi, 13:24

Türünün bilinen ilk örneği olan vaka 24 Aralık’ta Boston’da gerçekleşti. Geriatrik Onkolog Hossein Sadrzadeh, aşıyı olduktan hemen sonra alerjik reaksiyon gösterip başının döndüğünü ve kalp atışlarının hızlandığını hissettiğini söyledi.

Daha sonra dilinin uyuştuğunu, tansiyonunun düştüğünü ve vücudundan soğuk terler boşaldığını ifade etti. Kabuklu deniz ürünlerine karşı alerjisi bulunan Dr. Sadrzadeh, yaşadığı alerjik reaksiyonun onunla aynı olduğunu belirtti.

Söz konusu alerjik reaksiyon, anafilaksi adıyla da biliniyor. Genellikle tetikleyici bir maddeye maruz kaldıktan dakikalar sonra meydana gelen anafilaksi, nefes alış-veriş ritmini bozabilir, tansiyonun düşmesine neden olabilir ve hayati tehlike yaratabilir.

New York Times’ın haberine göre, anafilaksi geçirdiğini hisseden Dr. Sadrzadeh, yanında bulunan ve bu rahatsızlıkta kullanılan EpiPen adlı içinde ilaç bulunan enjektörü kullandı. Daha sonra acil servise kaldırılıp dört saat gözetip altında tutulduktan sonra taburcu edilen Dr. Sadrzadeh’in sağlık durumu şu an iyi.

Dr. Sadrzadeh, “Kimsenin bunu yaşamasını istemem” ifadelerini kullanıp yaşadığı alerjik reaksiyonu hem Moderna’ya hem de ABD Gıda ve İlaç Dairesi’yle ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) bağlı aşı güvenliği birimine bildirdi.

Moderna’nın sözcüsü Ray Jordan, olaydan sonra şirketin münferit bir vaka üstüne açıklama yapamayacağını söylerken bir sonraki gün şirketin tıbbi güvenlik ekibinin konuyla ilgileneceğini ifade etti. CDC, yeni aşılara verilen reaksiyonlarla ilgili bilgilerin gelecek haftadan itibaren internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Emory Üniversitesi’nden Alerji Uzmanı ve İmmünolog Merin Kuruvilla, ABD’de bir milyondan fazla aşılama yapıldığını, bunlarda nadiren şiddetli alerjik reaksiyon meydana geldiğini ve aşı olması gerekenlerin endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

PFIZER-BIONTECH AŞISINDA DA YAŞANDI

Moderna aşısı bu alerjik reaksiyonda yalnız değil. Zira ABD’de Pfizer-BioNTech aşısı dağıtıma başladıktan sonraki birkaç haftada 6, İngiltere'de bir kişinin anafilaksi geçirdiği tespit edilmişti. Bu olaylardan sonra CDC, onaylanan iki aşının anafilaksi geçmişine sahip kişilerde uygun olmayabileceğine dair bir tavsiyede bulunmuştu.