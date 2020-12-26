Covid-19 aşısı olan doktor, dakikalar içinde ölümcül alerjik reaksiyon gösterdi
ABD’de bir doktor, Moderna'nın Covid-19 aşısını olduktan birkaç dakika sonra ölümcül bir alerjik reaksiyon gösterdi.
Türünün bilinen ilk örneği olan vaka 24 Aralık’ta Boston’da gerçekleşti. Geriatrik Onkolog Hossein Sadrzadeh, aşıyı olduktan hemen sonra alerjik reaksiyon gösterip başının döndüğünü ve kalp atışlarının hızlandığını hissettiğini söyledi.
Daha sonra dilinin uyuştuğunu, tansiyonunun düştüğünü ve vücudundan soğuk terler boşaldığını ifade etti. Kabuklu deniz ürünlerine karşı alerjisi bulunan Dr. Sadrzadeh, yaşadığı alerjik reaksiyonun onunla aynı olduğunu belirtti.
Söz konusu alerjik reaksiyon, anafilaksi adıyla da biliniyor. Genellikle tetikleyici bir maddeye maruz kaldıktan dakikalar sonra meydana gelen anafilaksi, nefes alış-veriş ritmini bozabilir, tansiyonun düşmesine neden olabilir ve hayati tehlike yaratabilir.
New York Times’ın haberine göre, anafilaksi geçirdiğini hisseden Dr. Sadrzadeh, yanında bulunan ve bu rahatsızlıkta kullanılan EpiPen adlı içinde ilaç bulunan enjektörü kullandı. Daha sonra acil servise kaldırılıp dört saat gözetip altında tutulduktan sonra taburcu edilen Dr. Sadrzadeh’in sağlık durumu şu an iyi.
Dr. Sadrzadeh, “Kimsenin bunu yaşamasını istemem” ifadelerini kullanıp yaşadığı alerjik reaksiyonu hem Moderna’ya hem de ABD Gıda ve İlaç Dairesi’yle ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) bağlı aşı güvenliği birimine bildirdi.
Moderna’nın sözcüsü Ray Jordan, olaydan sonra şirketin münferit bir vaka üstüne açıklama yapamayacağını söylerken bir sonraki gün şirketin tıbbi güvenlik ekibinin konuyla ilgileneceğini ifade etti. CDC, yeni aşılara verilen reaksiyonlarla ilgili bilgilerin gelecek haftadan itibaren internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Emory Üniversitesi’nden Alerji Uzmanı ve İmmünolog Merin Kuruvilla, ABD’de bir milyondan fazla aşılama yapıldığını, bunlarda nadiren şiddetli alerjik reaksiyon meydana geldiğini ve aşı olması gerekenlerin endişelenmemesi gerektiğini söyledi.
PFIZER-BIONTECH AŞISINDA DA YAŞANDI
Moderna aşısı bu alerjik reaksiyonda yalnız değil. Zira ABD’de Pfizer-BioNTech aşısı dağıtıma başladıktan sonraki birkaç haftada 6, İngiltere'de bir kişinin anafilaksi geçirdiği tespit edilmişti. Bu olaylardan sonra CDC, onaylanan iki aşının anafilaksi geçmişine sahip kişilerde uygun olmayabileceğine dair bir tavsiyede bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Çağrının perde arkası
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- Katar ABD’yi solladı
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
Video Haberler
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Çağrının perde arkası
- 23 barodan ortak 'Demirtaş' açıklaması
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
- Katar ABD’yi solladı
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması