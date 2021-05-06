Covid-19 önlemleri hiçe sayıldı: Hindistan'da kadınlar dua etmek için tapınağa yürüdü

06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:02

Hindistan’da koronavirüs salgını nedeni ile vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış devam ediyor. Ülkedeki oksijen krizi nedeni ile ise birçok hastanın tedavisine devam edilemezken, birçok hastanede boş yatak bulunamıyor. Hayatını kaybedenler ise parklarda ve boş arazilerde yakılıyor.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yer alan ve Navapura köyünde yüzlerce kadın Covid-19 önlemlerini hiçe saydı. Kadınlar başlarında taşıdıkları su dolu metal testilerle ile Baliyadev Tapınağı'na maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi.

ÖFKEYE NEDEN OLDU

Kadınların tapınakta dua etmenin Covid-19’dan kurtulmaya yardımcı olacağına inandıkları için bu yürüyüşü düzenledikleri ifade edildi. Yürüyüşe ait görüntüleri sosyal medyada yayılması ise öfkeye neden oldu.

Polis Şefi Virendra Yadav olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderildiğini, ekiplerin kadınlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Yadav ayrıca, olayla ilgili 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Görüntülerin ardından Gujarat eyaletinde, 12 Mayıs'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Sputnik Türkçe