Covid-19 tedavisi gören Aydın Örs'ten sevindirici haber

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:48

Geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalanan ve yoğun bakıma alınan efsane başantrenör Aydın Örs'ten iyi haber geldi. 75 yaşındaki basketbol adamının Eğitim Komitesi başkanlığı yaptığı Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği, Örs'ün yoğun bakımdan normal odaya alındığını açıkladı. Metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili basketbol ailesi,

Değerli basketbol antrenörü ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Aydın Örs'ün sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kendisi bugün yoğun bakım ünitesinden servise çıkarılmıştır. Sayın Aydın Örs'e ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara tekrar acil şifalar dileriz."

O dönemki adıyla Efes Pilsen ile 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanan Örs, Fenerbahçe'yle yüzüncü yılında Türkiye Ligi kupasını kaldırmıştı.