İstanbul Park’ta 5 unutulmaz an

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:49

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl Formula 1 takvimine dönen İstanbul Park, bu yıl da Formula 1'de bir yarış ev sahipliği yapacak. İstanbul Park'ta düzenlenen sekiz yarıştan öne çıkan beş olay ise şöyle:

2006 OLAYLI START

Formula 1’de sezonun 14. yarışında Ferrari pilotları Felipe Massa ve Michael Schumacher, Renault pilotu Fernando Alonso’yu ilk virajda engellerken bir diğer Renault pilotu Giancarlo Fisichella spin atmış ve arka bölümdeki sürücüler zincirleme bir şekilde kazaya karışmıştı. Fisichella’nın spin atması sonrasında Scott Speed, Kimi Raikonen ile çarpışırken Raikonen’in arka lastiği patlamıştı. Patlak lastikle pite gelmek zorunda kalan Fin sürücü dördüncü virajı alamayıp bariyerlere çarparak yarış dışında kalmıştı. Ayrıca, Nick Heidfeld, Giancarlo Fisichella, Scott Speed ve Ralf Schumacher pite gelmek zorunda kalmıştı.

FELIPE MASSA’DAN ÜÇ ZAFER

2006 yılında Sauber’den ayrılarak Ferrari’ye geçen Felipe Massa, İtalyan ekibindeki ilk sezonunda kariyerinde de bir ilki başardı. Türkiye’deki yarışta pole pozisyonu alan Brezilyalı pilot, yarışı rahat bir şekilde tamamlarken kariyerinin ilk yarış zaferini elde etmişti. 2007 ve 2008’deki yarışlarda da ilk sırayı alan Massa, Türkiye Grand Prix’sinde üç yarış kazanan tek isim konumunda bulunuyor.

2010 RED BULL KAZASI

2010’daki yarışta Red Bull pilotlarının karıştığı kaza Türkiye’deki en önemli olaylardan biri olurken Red Bull, ilk ikideki yerini kaza sonraısnda kaybetmişti. 11. virajın çıkışında hızlanan Sebastian Vettel, takıma arkadaşı Mark Webber’e temas etti ve Formula 1 tarihine geçen o kaza yaşandı. Kaza sonrasında Vettel’in sol arka tekeri patlarken Webber’in ön kanadında hasar meydana geldi. Teker patlatan Vettel yarış dışı kalırken, Webber kırık kanatla bir süre devam etmek zorunda kaldı. 41. turda yağmur başlarken iki tur sonra pite gelen Webber, kırık kanadını değiştirdi ve yarışı üçüncü sırada tamamladı.

PIT KAZASINDAN DÖNÜLDÜ

2011’deki yarışta Ferrari pilotu Felipe Massa ve McLaren Mercedes’ten Lewis Hamilton, pit yolunda kazadan son anda kurtulmuştu. Hamilton, telsizden arka tekerleklerinin bittiğini söylemiş ve sonrasında pite çağrılmıştı. Ferrari pit duvarı, McLaren Mercedes’in pit hazırlığını görüp Massa’yı da pite çağırdı. Pit stopların tamamlanmasında sonra Hamilton ve Massa pit yoluna çıkarken karşı karşıya gelmiş ve Massa’nın hamlesiyle kaza son anda önlenmişti.

7. KEZ ŞAMPİYON

Geçtiğimiz yıl pandemide takvime eklenen pistlerden olan İstanbul Park’ta Lewis Hamilton 6. sıradan başladığı yarışı birinci sırada tamamlayarak yedinci kez şampiyonluğunu ilan etti. İngiliz pilot, kazandığı şampiyonlukla Michael Schumacher ile şampiyonluk sayılarını eşitlemişti. Sıralama turlarında yağmur sebebiyle istediğini alamayan Hamilton, arka sıralardan başladığı yarışta ilk sıraya yükselmeyi başarmıştı.