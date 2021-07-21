Covid-19 testlerinde pozitiflik oranı son 10 günde yaklaşık 2 kat arttı
Türkiye'de 10 Temmuz'da Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 10 Temmuz'da 224 bin 184 Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46'sının Covid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi.
Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2,36, 12 Temmuz'da yüzde 2,37, 13 Temmuz'da yüzde 2,68, 14 Temmuz'da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.
Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz'da yüzde 3,01, 17 Temmuz'da yüzde 3,27, 18 Temmuz'da yüzde 3,28, 19 Temmuz'da ise yüzde 3,38 olarak gerçekleşti.
Dün ise 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi.
Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi.
SON 10 GÜNÜN EN YÜKSEK VEFATI 18 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ
Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, 10-11 Temmuz'da 37, 12 Temmuz'da 49, 13 Temmuz'da 46, 14 Temmuz'da 43, 15 Temmuz'da 48, 16 Temmuz'da 35, 17 Temmuz'da 38 kişi hayatını kaybetti.
Son 10 günün en yüksek vefat sayısı 66 olarak 18 Temmuz'da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz'da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının 8 bin 780 olduğuna dikkati çekerek "Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli." uyarısında bulundu.
İlgili Haberler
- Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: "Aşılanmış kişiler Delta varyantına enfekte olsalar dahi hastalığı kolay atlatıyorlar"
Video Haberler
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- Metiner'den Erdoğan'a şikayet: Tenezzül etmiyorlar
- Bezos ve ekibi uzay yolculuğunu tamamladı