Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüsten yaşamını yitirdi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 08:42

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve üç haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tektaş, Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınmıştı.





CENAZE BUGÜN

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, Instagram sayfasında paylaştı:

"Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."

SANATÇI DOSTLARINDAN MESAJ

Tektaş'ın ölüm haberini şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, paylaştığı mesajda "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan ise, "Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allahım sabır metanet versin. Başınız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın" dedi.

Mahsun Kırmızıgül, Şarkıcı Berkay ve Ceylan gibi ünlü isimler de acılı şarkıcıyı teselli etmek için hastaneye geldi.

"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Alişan, geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı

Selçuk Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile nikah masasına oturmuştu. Tektaş'ın iki kızı dünyaya gelmişti.

SELÇUK TEŞTAŞ'IN SON PAYLAŞIMI: SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı... Tektaş, paylaşımına "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" notunu düşmüştü.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Selçuk Tektaş Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.