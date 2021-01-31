Covid-19'a yakalanan goril, Trump'a uygulanan tedaviyle iyileşti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Covid-19 olan yaşlı gorillerden biri, ileri teknoloji antikor tedavisiyle sağlığına kavuştu.
11 Ocak'ta San Diego şehrindeki San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Parkı'nda kalan 48 yaşındaki Winston adlı gorilin dışkı örneği incelenmiş, koronavirüse yakalandığı doğrulanmıştı.
Virüsün ilk kez doğal yollarla gorillere de bulaşabildiğinin görüldüğü olayda, koruyucu tedbirlere rağmen virüsün hayvana asemptomatik bir hayvanat bahçesi çalışanından bulaşmış olabileceği belirtilmişti.
Independent Türkçe'nin aktardğına göre, hayvanat bahçesi ve safari parkından sorumlu San Diego Hayvanat Bahçesi Küresel adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşun açıklamasında, "Goriller, koronavirüsün yakın zamanda keşfedilen yeni ve epey bulaşıcı bir türüne yakalandı" dendi.
Winston ve birlikte kaldığı diğer goriller yakın incelemeye alınmış, bazı gorillerin öksürük, burun akıntısı ve halsizlik belirtileri gözlemlenmişti.
İleri yaşı, başka rahatsızlıkları ve belirtileri nedeniyle Winston anestezi kullanılarak tedaviye alınmıştı.
Winston'ın tedavisinde, ABD eski başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılan "monoklonal antikor"a başvuruldu.
Açıklamada "Winston'ı tedavi eden veterinerler, antikorların gorilin iyileşmesinde önemli rol oynamış olabileceğine inanıyor" ifadesi yer aldı.
Batı Afrika düzlük gorili adı verilen soyu tükenme tehlikesi altındaki türe ait Winston, hayvanat bahçesine 1984'te getirilmişti.
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