Covid-19'a yakalanan Rabia Naz Vatan'ın annesi hastaneye kaldırıldı

19 Mart 2021 Cuma, 17:03

12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından anne ve babası hukuk mücadelesi sürdürüyor.

Aile, çocuklarının ölümünün aydınlatılması için hukuk mücadelesini sürdürürken anne Atike Vatan'ın Covid-19 'a yakalandı.

Nefes zorluğu ve tansiyon düşüklüğü yaşayan Atike Vatan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan baba Şaban Vatan, "Eşimi hastaneye yatırdık. Dua edin lütfen. Covid-19, nefes zorluğu ve tansiyon düşüklüğü yaptı" dedi.