TTB, verilerle tıp eğitiminin röntgenini çekti: 128 tıp fakültesinin 14’ü pasif durumda

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile önceki gün bir vakıf üniversitesinde bir tıp fakültesi daha kuruldu. Sayıları gittikçe artan tıp fakültelerinin nitelikleri ise tartışılmaya başlandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıp fakültelerine ilişkin hazırladığı çalışma ile tıp eğitiminin niteliğini gözler önüne serdi. Çalışmaya göre 37’si vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 128 tıp fakültesi bulunuyor. Bu fakültelerde toplam 122 bin 391 öğrenci eğitim görüyor. 6 Şubat’taki verilere göre akademik kadrolarında ise toplam 8 bin 433 profesör, 3 bin 635 doçent, 5 bin 830 doktor öğretim üyesi, 1144 öğretim görevlisi ve 31 bin 210 asistan bulunuyor.

Devlet üniversitesi bünyesindeki fakültelerden 2’si ise Türkiye dışında olmak üzere, 9’u pasif durumda. Yani etkinliği bulunmuyor. 13 fakülte lisans eğitimi vermesine karşın tıpta uzmanlık eğitimini sağlamıyor. Vakıf üniversitesi bünyesindeki fakültelerden 5’i ise pasif durumda. 19’u da lisans eğitimi vermesine karşın tıpta uzmanlık eğitimi vermiyor.

YERLEŞKESİ BİLE YOK

Fakültelerin bir kısmının da kendisine ait yerleşkesi yok. Bir kısmı ise başka üniversitelerin binalarında faaliyetini sürdürüyor. Devlet üniversitesi bünyesindeki tıp fakültelerinden 38’i 1999 öncesinde, 53’ü ise 2000 ve sonrasında açıldı. Vakıf üniversitesi bünyesindeki 37 tıp fakültesinden 5’i 1999 öncesi, 32’si ise 2000 ve sonrasında eğitim hayatına katıldı. Tıp fakültesi bulunan 37 vakıf üniversitesinden 31’inin Ankara ve İstanbul’da bulunması ise dikkat çekti.

ÖKTEN: ANLAMI VE MANTIĞI YOK



Cumhuriyet’e konuşan TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, Türkiye’nin tıp fakültesi açısından dünyada birinci sırada olduğunu söyleyerek “Hiçbir ülkede bu kadar fazla tıp fakültesi yok. Bu kadar fazla tıp fakültesinin olmasının bilimsel anlamda hiçbir mantığı yok. Bazılarının eğitimi yok, kâğıt üzerinde fakülteler. Öğrencisi, öğretim kadrosu, binası, hastanesi yok. Tıp fakültesinin olmazsa olmaz koşulu hastanesidir. Akıl alır gibi değil” dedi. Bu kadar fakülte için yeterli bilim insanı olmadığını da kaydeden Ökten, “Akademik kadro olmadığı zaman eğitim de kötü olacaktır. Bu kadar tıp fakültesi açılmaması açılanların bir kısmının kapatılması lazım. Hem eğitici kadroları hem de var olan fiziki koşulları birleştirip daha nitelikli yapıya büründürmek gerekir. Fakültelerin en fazla yarısında nitelikli tıp eğitimi veriliyor. Şu anki tıp eğitimi nitelik açısından oldukça kötü” ifadelerini kullandı.





