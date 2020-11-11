Covid-19'un genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen keşfedildi
Yeni tip koronavirüsün (covid-19) genetik kodunda "gizlenmiş" bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.
Sciencealert sitesinin haberine göre, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğindeki bir ekip, Covid-19'un genomunda bugüne kadar gözden kaçırılan bir gen keşfetti.
Bir çeşit örtüşen gen, bir başka deyişle "gen içinde gen" olan ORF3d'nin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde etkin biçimde gizlendiği vurgulandı.
RNA VİRÜSLERİNDEN DAHA ALDATICI
Nelson, genom boyutu bakımından Covid-19'un, mevcut en uzun RNA virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğiniı söyledi.
ORF3d'nin henüz fonksiyonunu veya klinik bir önemi olup olmadığını bilmediklerini dile getiren Nelson, "Ancak bu genin, antikor yanıtının aksine T-hücresi yanıtıyla belirlenmesinin nispeten olasılık dışı olduğunu öngörüyoruz." dedi.
Chase Nelson ayrıca örtüşen genlerin, yeni tip koronavirüsün etkili biçimde çoğalmaya, konakçının bağışıklığını kösteklemeye evrilmesinde önemli yöntemlerden biri olabileceğine işaret ederek "Örtüşen genlerin varlığını ve nasıl işlev gösterdiklerini bilmek, örneğin antiviral ilaçlar yoluyla koronavirüsün kontrol altına alınması bakımından yeni yöntemleri açığa çıkarabilir." değerlendirmesini yaptı.
Keşfin ayrıntıları "eLife" dergisinde yayımlandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Samsun’da büyük skandal
- Albayrak’ın istifası bir başlangıç
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Almanya bizi kıskanıyor mu? sorusuna kahkahalı yanıt
- CHP'nin oy oranıyla ilgili anket açıklaması!
- Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir için deprem uyarısı
- TRT, 'Atanıtkabir' skandalını böyle açıkladı
- Korkunç an! O sürücü hakkında işlem başlatıldı
- İstifa eden Berat Albayrak'a ilişkin ilk sözleri
- AKP'ye oy veren yurttaş: İnsanı zorla solcu yapıyorlar!
- İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
- İzmir depremi ile ilgili çektiği videoya tepki yağdı!
- Berat Albayrak yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Samsun’da büyük skandal
- Albayrak’ın istifası bir başlangıç
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı