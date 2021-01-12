Covid: Japonya'nın Brezilya'dan gelen yolcularda tespit ettiği yeni tür virüs hakkında neler biliniyor?

12 Ocak 2021 Salı, 14:38

EPA

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), Pazar günü Brezilya'dan gelen dört kişide koronavirüsün yeni bir türünün tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Covid-19'un Japonya'da tespit edilen mutasyona uğramış yeni türünün, İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan, bulaşıcılığı daha yüksek olan türle bazı özelliklerinin aynı olduğu belirtildi.

Ancak NIID yetkilileri, yeni varyantla ilgili şu aşamada elde edilen bilgilerin genetik yapısına ait olduğunu ifade ederek, bunun ne kadar bulaşıcı olduğu ya da aşıların bu türe karşı etkili olup olmadığı gibi soruların yanıtını vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya'da koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiği bilgisinin kendilerine haftasonunda iletildiğini aktardı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, halihazırda kapasitesinin sınırlarına yaklaşan sağlık sistemlerini daha da zorlaması halinde bu yeni türlerin "çok ciddi sorunlar" yaratacağını belirtti.

Ghebreyesus, "Virüs ne kadar çok yayılırsa, değişme olasılığı da o kadar artar" dedi.

Geçtiğimiz ay içerisinde İngiltere ve Güney Afrika da koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünü tespit ettiklerini açıklamıştı. İngiltere, bu eni türün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceği uyarısı yapıyor.

Koronavirüsün daha bulaşıcı nitelikte yeni türleriyle ilgili açıklamalar, son dönemde bazı ülkelerde kitlesel aşılama programlarına başlanmasının yarattığı iyimserliği azaltan gelişmeler olarak gösteriliyor.

Reuters

Japonya'daki yeni türle ilgili neler biliniyor?

NIID, 6 Ocak'ta Brezilya'nın Amazonas eyaletinden 2 Ocak'ta gelen dört yolcuda Covid-19'un mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Japonya'ya ilk vardığında asemptomatik olan 40'lı yaşlarındaki bir erkek hasta, daha sonra solunum zorluğu yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı.

30'lu yaşlarındaki bir kadın hasta da boğaz ve baş ağrısı yaşadığını aktarırken, yaşı 10 ile 19 arasındaki bir erkekte de ateş tespit edildi. Yaşı 10'dan büyük olan bir başka hastada ise semptoma rastlanılmadı.

NIID, Japonya'da tespit edilen varyantın B.1.1.248 türüne ait olduğu ve virüsün hücreye tutunmasını sağlayan dikensi "spike" proteininde 12 mutasyona rastlanıldığını açıkladı.

Reuters ajansının Pazar günü Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, aşıların bu yeni türe karşı etkinliğinin henüz bilinmediğini belirtildi.

Japonya'daki son durum ne?

Japonya, geçen hafta içerisinde Tokyo'da yeni vaka sayısının rekor düzeye ulaşmasının ardından olağanüstü hal ilan etti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, yeni kısıtlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Durum, ülke genelinde oldukça sıkıntılı bir hal alıyor ve bir kriz durumu yaşadığımızı hissediyoruz" dedi.

Suga, "giderek daha çok sıkıntıya yol açan" üçüncü salgınla mücadele etmek için yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Japonya'da şu ana kadar toplam 290 bin vaka tespit edilirken, can kaybı da 3 bin 800'ün üzerinde.