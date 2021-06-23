Cristiano Ronaldo golünü attı tarihe geçti

23 Haziran 2021 Çarşamba, 23:05

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Fransa ve Portekiz karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında penaltıdan Portekiz'i öne geçiren golü kaydeden Cristiano Ronaldo attığı golle tarihe geçti.

Portekizli yıldız, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok gol atan Avrupalı oyuncu unvanını elde etti.

REKORU EGALE ETTİ

Milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu rekoruna bir adım daha yaklaşan Ronaldo, rekoru kırabilmek için Portekiz formasıyla bir gol daha atması gerekiyor.

İran formasıyla 149 maçta 109 gol kaydeden Ali Dayi, milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Fransa karşısında kaydettiği iki golle Cristiano Ronaldo'da da 109 gole ulaştı.