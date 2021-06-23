EURO 2020 | İspanya, gruptaki son maçında farklı kazandı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 20:46

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ve Slovakya Estadio Olimpico de Sevilla'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İspanya, kanatlardan geliştirdiği ataklarda gol ararken Slovakya savunması atakları savuşturmayı başardı. 9. dakikada Slovakya’dan Jakub Hromada, ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken Koke’ye faul yaptı.

VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Björn Kuipers beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Alvaro Morata geçerken İspanyol forvet penaltı atışından yararlanamadı. Sağına gelen topu çıkartan Marin Dubravka, sonrasındaki pozisyonda da gole izin vermedi.

İLK YARIDA FARK İKİYE ÇIKTI

Kaçan penaltının ardından baskını artıran İspanya, 30. dakikada Pablo Sarabia’nın sert şutuyla gole yaklaşırken Dubravka’nın hatası pahalıya mâl oldu. Sarabia’nın üst direkten dönen şutunu dışarıya göndermek isteyen Dubravka, yanlış müdahaleyle topu kendi ağlarına gönderdi. İlk yarının son dakikasında Gerard Moreno’nun ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Aymeric Laporte, farkı ikiye çıkarttı.

İSPANYA FARKA GİTTİ

İlk yarıda 2 farkla geriye düşen Slovakya farkı azaltmak isterken yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 56. dakikada Jordi Alba’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Pablo Sarabia düzgün bir vuruşla topu ağlarla gönderdi ve farkı üçe çıkarttı. Yakaladığı farka rağmen ataklarına devam İspanya, 64’te Ferran Torres’le farkı dörde, 71’de ise Kucka’nın kendi kalesine attığı golle beşe çıkarttı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken İspanya, İsveç'in kazanmasıyla birlikte gruptan ikinci olarak çıktı.